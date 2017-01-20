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Спорт

22 января телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в российском спорте

время публикации: 18:36 | последнее обновление: 18:36 блог версия для печати фото
22 января телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в российском спорте

22 января телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в российском спорте. Об этом в своем "Твиттере" написал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

СМИ ранее сообщили, что героем нового разоблачительного фильма станет российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал выход фильма.

"Зеппельт приезжал в Россию, и было понятно, что цель его приезда – просто промониторить ситуацию в российском спорте и найти новых информаторов после "прекрасной" работы Степановых. И вот такой человек был найден. Все это делается под приезд комиссии ИААФ в Москву. - Мне Дмитриев не знаком. Я знал, что он поработал в США, как мне говорили, чуть ли не в нацгвардии послужил, а сейчас вернулся. Я не имею претензий к россиянам, которые приезжают и уезжают, но плохо, что они становятся ярыми критиканами существующих позиций, при этом они становятся чуть ли не героями, которые приехали сюда с целью обличить российскую действительность", - приводит "Р-Спорт" его слова.

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