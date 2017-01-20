КАН. Форвард "Астаны" забил. Чемпион едва не проиграл "леопардам"

Сборная Демократической республики Конго продолжает приятно удивлять своих поклонников. Если в первом туре "леопарды" победили команду Марокко 1:0, то во втором - сыграли вничью с действующим чемпионом 2:2.

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Траоре (Дели, 46), Дукуре, Дье, Кессиэ, Градель (Калу, 76), Бони, Заа

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Икоко (Мулумбу, 72), Кебано, Магома (Мулумба, 72), Бокади, Мбокани, Кабананга (Болинжи, 79), Мубеле

На 9-й минуте мяч из аута забросили прямо в штрафную. Кабананга сделал передачу. Бывший хавбек ПСЖ и "Генка" Неескенс Кебано (Фулхэм) пробил точно 0:1.

На 26-й минуте "слоны" подали угловой. Вильфрид Бони (Манчестер Сити, в этом сезоне арендован Сток-Сити) ударом головой сравнял счет 1:1.

Через 2 минуты Мубеле навесил. Жуниор Кабананга (Астана) головой переправил мяч в сетку 1:2.

На 67-й минуте Серей Дье (Базель) пробил издали. После рикошета мяч оказался в сетке 2:2.