20 января 2017 г.
последняя новость: 21:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:08 КАН. Форвард "Астаны" забил. Чемпион едва не проиграл "леопардам"
19:28 Аманда Нуньес, победительница Ронды Роузи, в прямом эфире "удушила" Кристиана Слейтера
19:06 Комментатор ESPN, сказавший о "эффекте гориллы" и Винус Уильямс, уволен
18:36 22 января телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в российском спорте
12:16 Энди Маррей обыграл американца и встретится с Мишей Зверевым
11:00 На 48-м году жизни от рака скончался известный российский арбитр
10:40 СМИ: президент "Реала" собирается продать Криштиану Роналду в Китай
10:23 Кармело Энтони установил рекорд "Нью-Йорк Никс"
10:12 Блицкриг на КАН. "Львы Теранги" победили сборную Зимбабве и вышли в плэй-офф
08:10 Павлюченкова, Кербер и Кузнецова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Спорт

КАН. Форвард "Астаны" забил. Чемпион едва не проиграл "леопардам"

время публикации: 20:08 | последнее обновление: 20:08 блог версия для печати фото
КАН. Форвард "Астаны" забил. Чемпион едва не проиграл "леопардам"

Сборная Демократической республики Конго продолжает приятно удивлять своих поклонников. Если в первом туре "леопарды" победили команду Марокко 1:0, то во втором - сыграли вничью с действующим чемпионом 2:2.

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Траоре (Дели, 46), Дукуре, Дье, Кессиэ, Градель (Калу, 76), Бони, Заа

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Икоко (Мулумбу, 72), Кебано, Магома (Мулумба, 72), Бокади, Мбокани, Кабананга (Болинжи, 79), Мубеле

На 9-й минуте мяч из аута забросили прямо в штрафную. Кабананга сделал передачу. Бывший хавбек ПСЖ и "Генка" Неескенс Кебано (Фулхэм) пробил точно 0:1.

На 26-й минуте "слоны" подали угловой. Вильфрид Бони (Манчестер Сити, в этом сезоне арендован Сток-Сити) ударом головой сравнял счет 1:1.

Через 2 минуты Мубеле навесил. Жуниор Кабананга (Астана) головой переправил мяч в сетку 1:2.

На 67-й минуте Серей Дье (Базель) пробил издали. После рикошета мяч оказался в сетке 2:2.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2017 г.
СМИ: президент "Реала" собирается продать Криштиану Роналду в Китай
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2017 г.
Блицкриг на КАН. "Львы Теранги" победили сборную Зимбабве и вышли в плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
КАН. В арабском дерби тунисцы обыграли сборную Алжира
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
Андрей Воронин стал тренером немецкого клуба
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
Гол-шедевр форварда "Браги". Сборная Камеруна с трудом победила"гиен"
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
Сенсация Кубка Короля: "Реал" на своем поле проиграл "Сельте"
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 января 2017 г.
КАН: сборная Габона не сумела победить и во втором матче







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 20 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017