СМИ: президент "Реала" собирается продать Криштиану Роналду в Китай

Ранее китайцы предлагали за лидера "Реала" около" 300 миллионов евро.

В ноябре прошлого года Роналду подписал с клубом контракт до 2021 года.

Португалец перешел в "Реал" в 2009 году. За "королевский клуб" он провел 370 матчей, в которых забил 382 мяча.

В составе "Реала" Криштиану Роналду стал чемпионом Испании 2012 года, двукратным обладателем Кубка Короля, двукратным победителем Лиги чемпионом и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка Испании.