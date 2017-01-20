СМИ: президент "Реала" собирается продать Криштиану Роналду в Китай

Издание Don Balon/a> сообщает, что по окончании этого сезона президент "Реала" Флорентино Перес намеревается продать Криштиану Роналду в Китай. Ранее китайцы предлагали за лидера "Реала" около" 300 миллионов евро. В ноябре прошлого года Роналду подписал с клубом контракт до 2021 года. Португалец перешел в "Реал" в 2009 году. За "королевский клуб" он провел 370 матчей, в которых забил 382 мяча. В составе "Реала" Криштиану Роналду стал чемпионом Испании 2012 года, двукратным обладателем Кубка Короля, двукратным победителем Лиги чемпионом и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка Испании.
Ранее китайцы предлагали за лидера "Реала" около" 300 миллионов евро.
В ноябре прошлого года Роналду подписал с клубом контракт до 2021 года.
Португалец перешел в "Реал" в 2009 году. За "королевский клуб" он провел 370 матчей, в которых забил 382 мяча.
В составе "Реала" Криштиану Роналду стал чемпионом Испании 2012 года, двукратным обладателем Кубка Короля, двукратным победителем Лиги чемпионом и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка Испании.