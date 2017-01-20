Павлюченкова, Кербер и Кузнецова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии канадка Эжени Бушар проиграла американке Коко Вандевеге 4:6, 6:3, 5:7.
Украинка Элина Свитолина уступила россиянке Анастасии Павлюченковой, которая впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, 5:7, 6:4, 3:6.
Анастасии предстоит встреча с сильнейшей теннисисткой России Светланой Кузнецовой, победившей бывшую первую ракетку мира Елену Янкович 6:4, 5:7, 9:7.
Первая ракетка мира Ангелик Кербер победила чешку Каролину Плишкову 6:0, 6:4.