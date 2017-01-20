20 января 2017 г.
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Спорт

Павлюченкова, Кербер и Кузнецова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

время публикации: 08:10 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Павлюченкова, Кербер и Кузнецова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии канадка Эжени Бушар проиграла американке Коко Вандевеге 4:6, 6:3, 5:7.

Украинка Элина Свитолина уступила россиянке Анастасии Павлюченковой, которая впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, 5:7, 6:4, 3:6.

Анастасии предстоит встреча с сильнейшей теннисисткой России Светланой Кузнецовой, победившей бывшую первую ракетку мира Елену Янкович 6:4, 5:7, 9:7.

Первая ракетка мира Ангелик Кербер победила чешку Каролину Плишкову 6:0, 6:4.

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