Блицкриг на КАН. "Львы Теранги" победили сборную Зимбабве и вышли в плэй-офф

Первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций стала сборная Сенегала. "Львы Теранги" победили команду Зимбабве 2:0.

Положение команд. Сенегал 6 очков, Тунис 3, Алжир, Зимбабве по 1.

Сенегал: Диалло, М`Бенге, Гассама, Мбодж, Кулибали, Куяте (Ндой, 85), Гуйе, Севе, Диуф (Соу, 63), Мане (Сарр, 90), Кейта

Зимбабве: Мукурува, Намойнесу, Звирекви, Муройва, Басера, Махачи (Эванс Русике, 46), Катсанде, Накамба, Биллиат, Мэтью Русике (Ндоро, 46), Мушекви (Маладжила, 83)

Оба мяча влетели в ворота Татенды Мкурува (Динамос, Зимбабве) в первые 14 минт. Затем сенегальцы уверенно контролировали ход поединка, не позволив "воинам" сотворить вторую сенсацию подряд.

На 9-й минуте "воины" потеряли мяч в центре поля. Быстрая атака. Кейта ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Сидио Мане подправил мяч в сетку 1:0. Это второй гол форварда "Ливерпуля" на турнире.

На 14-й минуте бывший форвард "Бордо" и "Ньюкасла" Анри Севе (Сент-Этьен) фантастически исполнил штрафной. У вратаря не было ни малейшего шанса 2:0.