"Бней Йегуда" победила словаков и вышла в следующий этап Лиги Европы

В третий квалификационный этап Лиги Европы вышли минское "Динамо", "Лингбю", "Брондбю", "Млада Болеслав", "Судува", "Шкендия", "Тракай", "Рейндорф", "Бней Йегуда", АИК, "Аполлон", АЕК, "Хайдук", "Астра", "Мидтьюланд", "Ружомберок" и "Одд".

Динамо (Минск, Беларусь) - Работнички (Македония) 3:0 (первый матч 1:1)

Голы в ворота бывшего голкипера "Гента" Дамьяна Шишковски забили бывший полузащитник "Металлиста", донецкого "Металлурга" и "Говерлы" Александр Нойок, бывший защитник "Ашдода" Нино Галович и Антон Сорока.

Лингбю (Дания) - Слован (Братислава, Словакия) 2:1 (1:0)

ВПС (Вааса, Финляндия) - Брондбю (Дания) 2:1 (0:2)

Тракай (Литва) - Норчепинг (Швеция) 2:1 (по пенальти 5:3) (1:2)

Млада Болеслав (Чехия) - Шемрок Роверс (Ирландия) (3:2)

Судува (Литва) - Лиепая (Латвия) 0:1 (2:0)

Единственный гол на 57-й минуте забил Сейдина Кейта.

ХИК (Финляндия) - Шкендия (Македония) 1:1 (1:3)

Динамо (Брест, Беларусь) - Рейндорф (Альтох, Австрия) 0:3 (1:1)

Артем Милевский вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

Голы в ворота бывшего голкипера "Реймса" Жереми Малербе забили Муми Нгамалеу, Стефан Нутц и Филипп Нетцер.

АИК (Сольна, Швеция) - Железничар (Босния и Герцеговина) 2:0 (0:0)

Заря (Молдова) - Аполлон (Кипр) 1:2 (0:3)

АЕК (Ларнака, Кипр) - Корк Сити (Ирландия) 1:0 (1:0)

Левски (София, Болгария) - Хайдук (Сплит, Хорватия) 1:2 (0:1)

Зира (Азербайджан) - Астра (Румыния) 0%:0 (1:3)

Мидтьюланд (Дания) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 3:1 (4:2)

Бранн (Норвегия) - Ружомберок (Словакия) 0:2 (1:0)

Одд (Норвегия) - Вадуц (Лихтенштейн)1:0 (1:0)

Бней Йегуда (Тель-Авив, Израиль) - Тренчин (Словакия) 2:0 (1:1)

Голы забили Мэвис Чибота, ранее игравший в "Апоэле" (Кфар-Саба), и Юваль Ашкенази.