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Нигерийский легион "Апоэля" сокрушил венгерских "солдат"

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото
Нигерийский легион "Апоэля" сокрушил венгерских "солдат"

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов беэр-шевский "Апоэль" в гостях обыграл будапештский "Гонвед" 3:2.

В Израиле "Апоэль" победил 2:1.

"Гонвед": Гроф, Лачко (Томошвари, 74), Ловрич, Барат, Бобал, Камбер, Пелошкеи (Кабангу, 34), Надь, Газдаг, Ландзафаме, Эппель

"Апоэль": Хаимов, Мигель Витон, Корхут (Охайон, 56), Битон, Цедек, Огу, Меликсон, Эйнбиндер, Саар (Барда, 36, Гадир, 63), Нвакаеме, Охана

На 11-й минуте Бен Саар вышел один на один и пробил в дальний угол. Штанга. Джон Огу добил мяч в сетку 0:1. Через 5 минут Энтони Нвакаеме нанес красивый обводящий удар в дальний угол 0:2.

На второй минуте, добавленной арбитром к первому тайму, Давиде Ландзафаме (бывший форвард "Ювентуса") реализовал пенальти 1:2. На 73-й минуте венгры подали штрафной. Ботонд Барат пробил "ножницами" через себя 2:2.

На 84-й минуте Энтони Нвакаеме протаранил оборону хозяев и пробил в дальнюю "шестерку" 2:3.

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