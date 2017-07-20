Молодежный чемпионат Европы по баскетболу: сборная Израиля вышла в полуфинал

На Крите продолжается молодежный чемпионат Европы по баскетболу (игроки до 20 лет). Первым полуфиналистом стала сборная Израиля.
В четвертьфинале израильтяне разгромили исландцев 74:54.
После первой четверти израильтяне впереди 15:14. Вов торой четверти наша команда увеличила преимущество 41:34. После 30 минут 62:47.
Израиль: Тамир Блатт (15 + 7 подборов + 6 передач), Ариэль Навон (15), Михаэль Абрахам Мошковиц (11 + 6 подборов), Йовель Зусман (11 + 9 подборов)
Исландия: Триггви Хлинасон (12 + 14 подборов), Кристинн Палссон (10), Торир Торбьярнарсон (10 + 5 подборов)