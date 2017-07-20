"Апоэль" и команды Кабхи, Битона и Даббура вышли в третий круг Лиги чемпионов

В третий квалификационный тур Лиги чемпионов вышли "Марибор", "Зальцбург", "Селтик", "Легия" и "Апоэль" (Беэр-Шева).

Марибор (Словения) - Зринськи (Босния и Герцеговина) 1:1 (первый матч 2:1)

Бывший полузащитник петах-тиквенского "Маккаби" Маруван Кабха отыграл в составе словенского клуба весь матч.

На 7-й минуте счет открыл другой бывший полузащитник петах-тиквенского "Маккаби" Огнен Тодорович 0:1.

Через 20 минут Митя Вилер забил гол, который вывел "Марибор" в следующий круг.

Зальцбург (Австрия) - Хибернианс (Мальта) 3:0 (3:0)

Израильский форвард Мунас Даббур отыграл в составе хозяев весь матч.

Селтик (Глазго, Шотландия) - Линфилд (Северная Ирландия) 4:0 (2:0)

Нир Битон остался в запасе у шотландцев.

Легия (Варшава, Польша) - Мариехамн (Финляндия) 6:0 (3:0)

Гонвед (Будапешт, Венгрия) - Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) 2:3 (1:2)

Уже на 16-й минуте чемпион Израиля вел в счете 2:0. Отличились Джон Огу и Энтони Нвакаеме.

Венгры сумели отыграться. Бывший форвард "Ювентуса" Давиде Ландзафаме реализовал пенальти. Второй мяч забил Ботонд Барат.

На 84-й минуте Нвакаеме оформил дубль.