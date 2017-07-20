Лига чемпионов: соперник чемпиона Израиля разгромил "Жальгирис"

В ответном матче второго квалификационного тура Лиги чемпионов болгарский "Лудогорец" разгромил "Жальгирис" (Вильнюс) 4:1.

На своем поле литовцы победили 2:1.

В составе хозяев весь матч отыграли бывший защитник "Карпат" Игорь Пластун и бывший полузащитник тель-авивского "Апоэля" Лукас Саша.

На 15-й минуте гости перехватили мяч у чужой штрафной. Матия Люич стянул на себя трех защитников и сделал передачу. Серж Ньюядзи (бывший игрок софийского ЦСКА) точно пробил 0:1.

На 41-й минуте Натаниэль Пимиента пробил с линии штрафной. После рикошета мяч оказался в сетке 1:1. На 55-й минуте Вандерсон навесил с фланга. До мяча никто не дотянулся - он влетел в угол ворот 2:1.

Через минуту бывший форвард "Нанта", "Анже" и "Бастии" Клаудиу Кешеру нанес удар слету с линии штрафной 3:1. На 74-й минуте Лукас Саша прострелил. Кешеру послал мяч в пустые ворота 4:1.