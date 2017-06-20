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Спорт

Медведь убил 16-летнего участника марафона

время публикации: 21:41 | последнее обновление: 21:41 блог версия для печати фото
Медведь убил 16-летнего участника марафона

16-летний участник марафонского забега "Мемориал Роберта Спурра", который проходил на Аляске, погиб в результате нападения черного медведя, сообщает The Guardian.

Телеканал KTUU (Анкоридж) передает, что спортсмен, имя которого не называется, участвовал в юниорской группе забега между Анкориджем и Гирдвудом.

Он преодолел примерно половину дистанции, когда заметил, что его преследует медведь. Он успел передать матери SMS.

На помощь выехала поисковая группа. Но было обнаружено только тело юного спортсмена.

Представитель рейнджеров штата Аляска заявил, что тело вывезено с места происшествия.

Марафон Robert Spurr Memorial Hill Climb проводится в 29-й раз.

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