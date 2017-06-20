Гол бывшего армейца. Англичане обыграли словаков. Хозяева и чемпионы сыграли вничью

В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу. Англичане вышли в лидеры группы А, победив словаков. Поляки и шведы (действующие чемпионы Европы) сыграли вничью 2:2.

Положение команд. Англия 4 очка, Словакия 3, Швеция 2, Польша 1.

Словакия - Англия 1:2

На 23-й минуте словаки подали угловой. Мартин Хриен (Виктория, Пльзень, в этом сезоне на правах аренды играл за Ружеберок) головой по высокой дуге отправил мяч в дальний угол 1:0.

На 50-й минуте англичане подали угловой. Вратарь вынес мяч из штрафной. Пошла атака "вторым темпом". Навес во вратарскую. Алфи Моусон (Суонси) пробил - вратарь парировал. Вторым ударом Алфи сравнял счет 1:1.

На 61-й минуте следует длинный пас вперед. Натан Редмонд (Саутгемптон) с фланга сместился в центр, обыграл защитника и мощно пробил в дальнюю "девятку" 1:2.

Польша - Швеция 2:2

На 6-й минуте Давид Ковнацки (Лех, Познань) совершил великолепный прорыв по флангу и прострелил. Лукаш Монета (Рух, Хожув) пробил соду 1:1.

Действующий чемпион ответил двумя голами в концовке первого тайма. На 36-й минуте Александр Франссон (Базель) сильно пробил. Якуб Вробель (Шленск, Вроцлав, в этом сезоне на правах аренды играл за Олимпию, Грудзич) мяч парировал. Бывший армеец Карлос Страндберг (Брюгге, на правах аренды играл за Вестерло) добил мяч в сетку 1:1.

На 41-й минуте Якоб Уне-Ларссон вывел шведов вперед 1:2.

На первой минуте компенсированного времени Ковнацки реализовал пенальти 2:2.