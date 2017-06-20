Биньямин Нетаниягу встретился с ветеранами американского футбола

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с делегацией ветеранов американского футбола. Инициатором визита спортсменов в Израиль стал владелец команды New England Patriots, Роберт Крафт.

В делегацию входят Джо Монтана, Джим Браун, Майк Синглтари, Джо Грин, Эрик Дикерсон, Роджер Штаубах и другие известные футболисты.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время беседы с гостями сравнил политику и спорт. По его словам, и политикам и спортсменам требуется сила и стремление к победе. "Когда ты стремишься к миру, ты должен быть сильным. Если ты не будешь сильным, то никогда не достигнешь мира, и будешь жить в состоянии войны и нестабильности. Самое худшее в политике – это проигрыш. Я уверен, что, готовясь к игре, вы не задаетесь вопросом: должны я быть сильным и ловким? Это риторический вопрос. Ваша игра ничем не отличается от нашей. Единственная разница состоит в том, что, если мы проигрываем, то последствия этого проигрыша будут ощущаться еще долго", - сказал глава правительства.