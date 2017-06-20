Никто не хотел умирать: сербы и македонцы устроили битву за надежду на плэй-офф

В Польше проходит молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 года). В Быдгоще сербы и македонцы сыграли вничью 2:2.

Команды проиграли первые матчи, поэтому поражение в этой игре практически лишало проигравшего шансов на выход в четвертьфинал.

В первые 10 минут Мият Гачинович (Айнтрахт, Франкфурт) имел две возможности открыть счет, но пробил неточно. А на 23-й минуте он забил. Марко Груич (Ливерпуль) упал на линии штрафной. После удара Уроша Джурджевича (Партизан) мяч попал в руку защитнику македонцев. Все замерли, а Гачинович подхватил мяч и послал его в ворота 1:0.

На 36-й минуте Груич выскочил один на один. Игор Алексовски (Вардар) парировал мяч.

На 42-й минуте могли забить македонцы. Энис Барди (Уйпешт, Венгрия) опасно исполнил штрафной. Ваня Милинкович-Савич (Лехия, Гданьск) парировал мяч, летевший в нижний угол.

На 64-й минуте Энис Барди реализовал пенальти 1:1. На 83-й минуте Никола Гьоргьев (Грассхоппер, Цюрих) пробил метров с 22 1:2.

На 90-й минуте сербы подали угловой. Урош Джурджевич головой переправил мяч в сетку 2:2.