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Спорт

Британские биатлонисты отказываются ехать в Россию и требуют перенести турниры из Тюмени

время публикации: 21 декабря 2016 г., 21:41 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 21:41 блог версия для печати фото
Британские биатлонисты отказываются ехать в Россию и требуют перенести турниры из Тюмени

Вслед за чешской сборной британские биатлонисты отказались от участия в этапе Кубка мира, который должен пройти в марте в Тюмени, сообщает insidethegames.biz.

На официальном сайте Британского союза биатлона говорится о единогласном решении отказаться от участия в турнире в Тюмени. Это сделано в ответ на комментарии российских участников Кубка мира по поводу доклада комиссии Макларена.

Эти комментарии и нападки на доклад названы "Ошибочными и нечестными", а также "свидетельствующими о промывке мозгов".

В заявлении отмечается, что "многие результат Сочинской олимпиады нельзя воспринимать всерьез".

Авторы статьи связывают демарш чехов и британцев с экстренным заседанием исполкома Международного союза биатлонистов, которое должно состояться завтра, 22 декабря.

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