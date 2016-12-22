Британские биатлонисты отказываются ехать в Россию и требуют перенести турниры из Тюмени

Вслед за чешской сборной британские биатлонисты отказались от участия в этапе Кубка мира, который должен пройти в марте в Тюмени, сообщает insidethegames.biz.

На официальном сайте Британского союза биатлона говорится о единогласном решении отказаться от участия в турнире в Тюмени. Это сделано в ответ на комментарии российских участников Кубка мира по поводу доклада комиссии Макларена.

Эти комментарии и нападки на доклад названы "Ошибочными и нечестными", а также "свидетельствующими о промывке мозгов".

В заявлении отмечается, что "многие результат Сочинской олимпиады нельзя воспринимать всерьез".

Авторы статьи связывают демарш чехов и британцев с экстренным заседанием исполкома Международного союза биатлонистов, которое должно состояться завтра, 22 декабря.