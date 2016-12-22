Евролига: "Маккаби" проиграл ЦСКА, ведя по ходу матча "+15"

В матче 13-го тура группового турнира Евролиги УЛЕБ тель-авивский "Маккаби" проиграл на своей площадке московскому ЦСКА 76:80.

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Хозяева начали матч потрясающе, и после 10 минут вели в счете 31:16. Но уже во второй четверти они почти растеряли преимущество. Москвичи постепенно сокращали отрыв 40:30, 44:35. После 20 минут 46:42.

После 30 минут у хозяев минимальное преимущество 59:58.

"Маккаби": Эндрю Гаудлок (19 + 5 передач), Виктор Радд (16 + 8 подборов), Ди Джей Сили (14), Колтон Айверсон (11 + 6 подборов)

ЦСКА: Кори Хиггинс (16), Виталий Фридзон (13 + 5 передач), Аарон Джексон (12 + 5 передач)