Биньямин Нетаниягу встретился с членами сборной паралимпийцев

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой Нетаниягу и министром культуры и спорта Мири Регев принял в своей канцелярии в Иерусалиме сборную паралимпийцев, выигравшую 6 медалей на Олимпийских играх в Рио в 2016 году и вручил им грамоты. На встрече также присутствовал председатель паралимпийского комитета Дани Бен Абу, члены комитета и тренеры команды. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил спортсменов с победами. При этом он подчеркнул, что речь идет не только о национальных достижениях, а об их личных победах.

"Я хочу поздравить Вас не только с национальными достижениями, с этим все понятно. Хочу поздравить вас с личными достижениями: вы доказываете, что можно преодолеть любое препятствие, и это - лучшее проявление человеческого духа. Я думаю, это также и еврейский дух в его лучших проявлениях, потому что наш народ успешно преодолевал препятствия, с которыми никто другой даже не сталкивался, для меня вы - светоч. Я говорю это не для красного словца, а из чувства глубокой солидарности", - сказал глава правительства.