22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:29 Рейтинг ФИФА: Иран потеснил украинцев. Израильтяне опережают сборную России
11:17 СМИ определили самую жестокую команду мира. Путь к успеху - террор. 12 побед из-за неявки соперников
09:39 Федерация биатлона Норвегии требует перенести международные соревнования из России
09:22 Кубок Короля: "Барселона" забила семь мячей, "Севилья" - девять
09:05 ПСЖ и "Монако" побеждают, "Ницца" теряет очки
08:11 "Интер" забил три мяча за 11 минут и разгромил "Лацио"
07:46 Битва за лидерство: "Бавария" разгромила "Лейпциг"
07:21 Лига чемпионов: чемпион Израиля обыграл турецкий клуб
07:06 Лиор Любин: у нас был шанс выиграть этот матч
06:53 Команда Дэвида Блатта победила в дерби. "Барселона" проиграла баскам
Спорт

Биньямин Нетаниягу встретился с членами сборной паралимпийцев

время публикации: 21 декабря 2016 г., 20:57 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 20:57 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу встретился с членами сборной паралимпийцев

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой Нетаниягу и министром культуры и спорта Мири Регев принял в своей канцелярии в Иерусалиме сборную паралимпийцев, выигравшую 6 медалей на Олимпийских играх в Рио в 2016 году и вручил им грамоты. На встрече также присутствовал председатель паралимпийского комитета Дани Бен Абу, члены комитета и тренеры команды. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил спортсменов с победами. При этом он подчеркнул, что речь идет не только о национальных достижениях, а об их личных победах.

"Я хочу поздравить Вас не только с национальными достижениями, с этим все понятно. Хочу поздравить вас с личными достижениями: вы доказываете, что можно преодолеть любое препятствие, и это - лучшее проявление человеческого духа. Я думаю, это также и еврейский дух в его лучших проявлениях, потому что наш народ успешно преодолевал препятствия, с которыми никто другой даже не сталкивался, для меня вы - светоч. Я говорю это не для красного словца, а из чувства глубокой солидарности", - сказал глава правительства.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 декабря 2016 г.
Теннисистка Вероника Цвик: "Я не готова, чтобы мне делали скидки"
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 сентября 2016 г.
Паралимпиада: во время шоссейной гонки погиб иранский велогонщик
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 сентября 2016 г.
Паралимпиада. В медальном зачете победили китайцы. Украинцы на третьем месте, израильтяне – на 72-м
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 сентября 2016 г.
Паралимпиада: в медальном зачете лидирует сборная Китая. Украинцы на третьем месте, израильтяне – на 72-м







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016