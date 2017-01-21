Левандовски забил в компенсированное время. "Бавария" победила "Фрайбург"

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях обыграла "Фрайбург" 2:1. Два мяча в ворота хозяев забил Роберт Левандовски.

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гульде, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Франц, Хефлер, Грифо, Хаберер (Онур Булут, 80), Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 70)

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Хаби Алонсо, Роббен, Видаль (Киммих, 55), Мюллер, Дуглас Коста (Рибери, 71), Левандовски

На 5-й минуте хозяева провели массированную атаку. Следует пас в штрафную. Яник Хаберер пробил в дальний угол 1:0.

Хозяева хорошо оборонялись, но опасность возле их ворот возникала после стандартных положений. На 35-й минуте гости подали угловой. Левандовски коленом вколотил мяч под перекладину 1:1.

На 85-й минуте хозяева провели опасную контратаку. Филипп пробил метров с 18 - мяч едва не влетел в "девятку".

На первой минуте компенсированного времени Роббен промчался по флангу и сделал пас в центр штрафной. Левандовски принял мяч грудью и пробил в нижний угол 1:2.

"Фрайбург" всей командой (даже вратарь) пошел вперед. На четвертой минуте компенсированного времени Роббен метров с 40 бил по пустым воротам, но не попал.