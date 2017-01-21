21 января 2017 г.
последняя новость: 12:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:53 "Обидчик Джоковича" и Рафаэль Надаль вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
11:38 Бывший тренер сборных Украины и Беларуси подрался с игроками во время матча
10:44 Полузащитник "Вислы" забил третий гол в сезоне ударом с центра поля
10:18 Умер тренер, возглавлявший сборную СССР на трех олимпиадах
09:53 Левандовски забил в компенсированное время. "Бавария" победила "Фрайбург"
09:30 КАН. Марокканцы победили "ястребов"
08:53 Открытый чемпионат Австралии: Сирена Уильямс вышла в четвертый круг
08:23 Команда Дэвида Блатта победила россиян. "Реал" победил в Литве
20:08 КАН. Форвард "Астаны" забил. Чемпион едва не проиграл "леопардам"
19:28 Аманда Нуньес, победительница Ронды Роузи, в прямом эфире "удушила" Кристиана Слейтера
Спорт

Левандовски забил в компенсированное время. "Бавария" победила "Фрайбург"

время публикации: 09:53 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
Левандовски забил в компенсированное время. "Бавария" победила "Фрайбург"

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях обыграла "Фрайбург" 2:1. Два мяча в ворота хозяев забил Роберт Левандовски.

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гульде, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Франц, Хефлер, Грифо, Хаберер (Онур Булут, 80), Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 70)

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Хаби Алонсо, Роббен, Видаль (Киммих, 55), Мюллер, Дуглас Коста (Рибери, 71), Левандовски

На 5-й минуте хозяева провели массированную атаку. Следует пас в штрафную. Яник Хаберер пробил в дальний угол 1:0.

Хозяева хорошо оборонялись, но опасность возле их ворот возникала после стандартных положений. На 35-й минуте гости подали угловой. Левандовски коленом вколотил мяч под перекладину 1:1.

На 85-й минуте хозяева провели опасную контратаку. Филипп пробил метров с 18 - мяч едва не влетел в "девятку".

На первой минуте компенсированного времени Роббен промчался по флангу и сделал пас в центр штрафной. Левандовски принял мяч грудью и пробил в нижний угол 1:2.

"Фрайбург" всей командой (даже вратарь) пошел вперед. На четвертой минуте компенсированного времени Роббен метров с 40 бил по пустым воротам, но не попал.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
КАН. Марокканцы победили "ястребов"
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2017 г.
КАН. Форвард "Астаны" забил. Чемпион едва не проиграл "леопардам"
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2017 г.
СМИ: президент "Реала" собирается продать Криштиану Роналду в Китай
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2017 г.
Блицкриг на КАН. "Львы Теранги" победили сборную Зимбабве и вышли в плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
КАН. В арабском дерби тунисцы обыграли сборную Алжира
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
Андрей Воронин стал тренером немецкого клуба
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
Гол-шедевр форварда "Браги". Сборная Камеруна с трудом победила"гиен"







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 21 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017