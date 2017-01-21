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Спорт

Умер тренер, возглавлявший сборную СССР на трех олимпиадах

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Умер тренер, возглавлявший сборную СССР на трех олимпиадах

На 99-м году жизни скончался тренер по лыжным гонкам и биатлону Виктор Бучин, сообщает официальный сайт благотворительного фонда его имени.

В заявлении фонда говорится: " 20 января 2017 года, на 99-м году жизни не стало заслуженного тренера СССР, ветерана ВОВ и труда, патриарха лыжных гонок и биатлона Виктора Николаевича Бучина. Он более 90 лет посвятил обществу "Динамо", сделав крылатыми слова "Динамо - это сила в движении". Этот поистине великий человек всю жизнь посвятил физической культуре и спорту, занимался плаванием, легкой атлетикой, самбо и другими видами спорта. Воспитал не одно поколение прославленных спортсменов, известнейших на весь мир лыжников и биатлонистов. Он сам принимал участие в лыжных гонках и гонках патрулей, предшествовавших биатлону".

Виктор Бучин был тренером общества "Динамо" с 1939 года. Он - участник Великой отечественной войны, награжденный орденами и медалями.

Он был тренером сборной СССР на олимпиадах в Гренобле (1968), Саппоро (1972) и Инсбруке (1976).

Среди учеников Виктора Бучина олимпийские чемпионы лыжники Вячеслав Веденин, Федор Симашов, и биатлонисты Александр Тихонов, Александр Привалов, Владимир Гундарцев.

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