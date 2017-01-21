21 января 2017 г.
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Спорт

Умер бывший тренер сборной Бразилии, серебряный призер Сеульской олимпиады

время публикации: 21:08 | последнее обновление: 21:12 блог версия для печати фото
Умер бывший тренер сборной Бразилии, серебряный призер Сеульской олимпиады

20 января на 78-м голду жизни скончался известный бразильский тренер Карлос Альберто Силва, сообщает O Globo.

Он умер в своем доме в Белу-Оризонте.

С 1978 по 2005 год Карлос Альберто тренировал многие бразильские клубы, а также "Порту", "Йомиури" (Кавасаки), "Санта-Клару" (Португалия) и "Депортиво" (Ла-Корунья), в тот период, когда этот клуб конкурировал с "Реалом" и "Барселоной".

В 1987-88 годах он возглавлял сборную Бразилии, с которой выступал на Кубке Америки и завоевал серебряные медали Сеульской олимпиады.

Карлос Альберто стал чемпионом Бразилии 1978 года с "Гуарани" (Кампинас), чемпионом штата Минас-Жерайс 1981 года (с "Атлетику Минейро"), двукратным чемпионом штата Сан-Паулу (с "Сан-Паулу"), чемпионом Японии 1990 года )с "Йомиури"), двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии 1991 года (с "Порту").

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