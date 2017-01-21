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Спорт

Руни установил рекорд. "Красные дьяволы" едва не проиграли "Сток Сити"

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 19:28 блог версия для печати фото
Руни установил рекорд. "Красные дьяволы" едва не проиграли "Сток Сити"

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии. "Эвертон" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" 1:0. "Вест Хэм" справился с "Мидлсборо" 3:1. "Манчестер Юнайтед" едва не проиграл "гончарам" 1:1.

Борнмут - Уотфорд 2:2

Кристал Пэлас (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 0:1

Победный гол на 87-й минуте забил Шимус Коулман.

Победа позволила "ирискам" закрепится на седьмом месте. "Обручи" остаются в зоне вылета.

Мидлсборо - Вест Хэм (Лондон) 1:3

Сток Сити - Манчестер Юнайтед 1:1

Статистика ударов 25:6 в пользу МЮ (8:1 - в створ). При этом единственный удар в створ ворот, нанесенный хозяевами, стал голевым. А гости смогли отыграться на пятой минуте компенсированного времени.

Уэйн Руни со штрафного вколотил мяч в "девятку". Этот гол стал рекордным - Руни стал лучшим бомбардиром в истории "красных дьяволов". Сэр Бобби Чарльтон, чей рекорд побил Уэйн, аплодировал своему преемнику с трибуны.

Вест Бромвич - Сандерленд 2:0

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