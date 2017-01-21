"Апоэль" победил в Ашкелоне. "Ирони" разгромил "Маккаби" (Хайфа)

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) разгромил хайфский "Маккаби" 3:0. Тель-авивский "Апоэль" в гостях обыграл ашкелонских одноклубников 1:0.
Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби (Хайфа) 3:0
Криаф открыл счет на 21-й минуте. В последние 5 минут встречи два мяча забил Шломи Азулай.
Победа вывела "Ирони" на четвертое место.
Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Раанана) 1:0
На 61-й минуте Мааран Лала пробил метров с 25 1:0.
Апоэль (Ашкелон) - Апоэль (Тель-Авив) 0:1
Победный гол на 76-й минуте забил Офер Верта.
Это первая победа "красных" под руководством нового тренера.