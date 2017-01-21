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Спорт

"Апоэль" победил в Ашкелоне. "Ирони" разгромил "Маккаби" (Хайфа)

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 20:46 блог версия для печати фото
"Апоэль" победил в Ашкелоне. "Ирони" разгромил "Маккаби" (Хайфа)

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) разгромил хайфский "Маккаби" 3:0. Тель-авивский "Апоэль" в гостях обыграл ашкелонских одноклубников 1:0.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби (Хайфа) 3:0

Криаф открыл счет на 21-й минуте. В последние 5 минут встречи два мяча забил Шломи Азулай.

Победа вывела "Ирони" на четвертое место.

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Раанана) 1:0

На 61-й минуте Мааран Лала пробил метров с 25 1:0.

Апоэль (Ашкелон) - Апоэль (Тель-Авив) 0:1

Победный гол на 76-й минуте забил Офер Верта.

Это первая победа "красных" под руководством нового тренера.

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