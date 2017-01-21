Клуб "Газпрома" обыграл команду Альмога Коэна. Коноплянка вышел на замену

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Германии. "Шальке 04" одолел "Ингольштадт" 1:0. Дортмундская "Боруссия" победила "Вердер" 2:1. "Музыканты" посреди матча остались без основного голкипера.
Шальке 04 (Гильзенкирхен) - Ингольштадт 1:0
Израильский полузащитник Альмог Коэн отыграл весь матч.
Украинский полузащитник хозяев евгений Коноплянка вышел на замену на 85-й минуте.
Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Гвидо Бугшталлер.
Вольфсбург - Гамбург 1:0
Аугсбург - Хоффенхайм 0:2
"Крестьяне" - единственная команда, не проигрывавшая в этом сезоне в Бундеслиге. Эта победа вывела их на третье место.
Вердер (Бремен) - Боруссия (Дортмунд) 1:2
Легкой прогулки, на которую намекало начало поединка, не получилось. "Музыканты" сражались как львы. Особенно после того, как остались в меньшинстве.
На 5-й минуте Ройс делает пас в штрафную. Шюррле ушел от трех опекунов, обыграл вратаря и отправил мяч в ворота 0:1. Через две минуты гости могли вновь забить, но Дробны в красивом прыжке перевел мяч на угловой.
На 39-й минуте Ройс выходил один на один. Дробны его сбил. Фол последней надежды - бременцы остаются без основного вратаря. Место в воротах занимает Феликс Видвальд.
На 45-й минуте хозяева едва не отыгрались. Крузе пробил метров с 18 - мяч попал в перекладину.
На 59-й минуте Бартельс обыграл трех защитников, а затем нанес удар с линии штрафной - точно в "шестерку" 1:1.
На 71-й минуте после углового отличился Пищек 1:2.
Дармштадт - Боруссия (Менхенгладбах) 0:0
Хозяева остаются на последнем месте.