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Спорт

КАН. Команда Авраама Гранта вышла в четвертьфинал

время публикации: 20:14 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
КАН. Команда Авраама Гранта вышла в четвертьфинал

Сборная Ганы вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций. Команда Авраама Гранта победила сборную Мали 1:0.

Гана: Разак, Бой, Аффул, Андре Айю, Вакасо, Атсу, Ачеампонг, Амарти, Партей, Гьян (Агьеманг-Баду, 82), Джордан Айю (Акуа, 90)

Мали: Сиссоко, Усман Кулибали, Ваге, Салиф Кулибали, Траоре, Самбу Ятабаре (Биссума, 46), Силла, Н`Диай, Сако, Мустафа Ятабаре (Думбья, 63), Марега (Калифа Кулибали, 79)

На 17-й минуте Андре Айю с линии вратарской пробил мимо ворот. На 21-й минуте Джордан Айю забросил мяч в штрафную. Асамоа Гьян головой отправил мяч в сетку 1:0. На 31-й минуте Джордан Айю нанес великолепный обводящий удар. Голкипер сумел мяч отразить.

Во втором тайме "орлы" стали опасно атаковать, и могли отыграться.

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