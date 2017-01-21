КАН. Команда Авраама Гранта вышла в четвертьфинал

Сборная Ганы вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций. Команда Авраама Гранта победила сборную Мали 1:0.
Гана: Разак, Бой, Аффул, Андре Айю, Вакасо, Атсу, Ачеампонг, Амарти, Партей, Гьян (Агьеманг-Баду, 82), Джордан Айю (Акуа, 90)
Мали: Сиссоко, Усман Кулибали, Ваге, Салиф Кулибали, Траоре, Самбу Ятабаре (Биссума, 46), Силла, Н`Диай, Сако, Мустафа Ятабаре (Думбья, 63), Марега (Калифа Кулибали, 79)
На 17-й минуте Андре Айю с линии вратарской пробил мимо ворот. На 21-й минуте Джордан Айю забросил мяч в штрафную. Асамоа Гьян головой отправил мяч в сетку 1:0. На 31-й минуте Джордан Айю нанес великолепный обводящий удар. Голкипер сумел мяч отразить.
Во втором тайме "орлы" стали опасно атаковать, и могли отыграться.