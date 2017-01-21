КАН. Марокканцы победили "ястребов"

В матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Марокко победила тоголезцев 3:1.

Марокко: Мунир, Да Кошта, Бенатиа, Саисс, Мендиль, Эль-Ахмади, Буссуфа, Дирар, Эль-Каддури (Эн-Несири, 60), Фажр (Аит Беннасер, 81), Буаддуз (Алиуи, 90)

Того: Агасса, Джене, Уро-Акорико, Ромао, Доссеви (Сегбефия, 84), Лалавеле (Агбеньядан, 89), Бебу, Адебайор, Гакпе, Айите, Коджо Фо До (Букари, 73)

На 5-й минуте марокканцы неудачно подали угловой. "Ястребы" провели скоростную контратаку. Матье Доссеви (Стандард, Льеж) с острого угла послал мяч в дальнюю "шестерку" 0:1.

На 14-й минуте "атласские львы" подали угловой. Азиз Буаддуз (Санкт-Паули) головой отправил мяч в цель 1:1. На 21-й минуте Фажр подал штрафной с фланга. Ромен Сайс выскочил из-за спин защитников и нанес удар головой 2:1.

На 72-й минуте Юсеф Эн-Несири (Малага) пробил издали. Мяч задел ногу защитника и влетел в ближний угол 3:1.