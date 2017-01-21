Серхио Рамос забил два мяча. "Реал" победил "Малагу"

В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле периграл "Малагу" 2:1. Оба мяча в ворота Идриса Карлоса Камени забил Серхио Рамос. Оба раза ему ассистировал Тони Кроос.

"Реал": Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Иско, 25), Модрич (Ковачич, 78), Каземиру, Кроос, Васкес, Бензема (Мората, 82), Криштиану Роналду

"Малага": Камени, Росалес, Муньос, Вильянуэва, Хуан Карлос (Демикелис, 73), Аньор, Камачо, Ресио, Пабло Форнальс, Кастро (Хони, 67), Пеньяранда (Сантос, 79)

"Анчоусы" временами смотрелись лучше своего именитого соперника ("Реал" создал больше моментов). Но в конце первого тайма "Реал" сумел забить два мяча, а во втором тайме - удержать победный счет.

На 16-й минуте Чори Кастро принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол. Мяч угодил в штангу.

На 35-й минуте хозяева подали угловой. Серхио Рамос ударом головой открыл счет 1:0. На 40-й минуте Кроос навесил. Рамос пробил головой. Гол не засчитан из-за офсайда. Через 3 минуты Кроос вновь навесил с фланга. Рамос в падении пробил ногой 2:0.

На 63-й минуте Хуан Карлос прошел по флангу, обыграла Варана и Васкеса, и нанес сильный удар в ближний угол. Вратарь мяч парировал. Хуанми Аньор добил мяч в сетку 2:1. Через минуту гости могли сравнять счет. Чори Кастро с фланга ворвался в штрафную и сильно пробил. Навас парировал мяч.