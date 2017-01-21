21 января 2017 г.
последняя новость: 20:20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:14 КАН. Команда Авраама Гранта вышла в четвертьфинал
19:48 Серхио Рамос забил два мяча. "Реал" победил "Малагу"
19:21 Руни установил рекорд. "Красные дьяволы" едва не проиграли "Сток Сити"
18:53 Клуб "Газпрома" обыграл команду Альмога Коэна. Коноплянка вышел на замену
16:48 Роберто Фирмину и Фернандо Льоренте забили по два мяча. Сенсация на "Энфилде"
11:53 "Обидчик Джоковича" и Рафаэль Надаль вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
11:38 Бывший тренер сборных Украины и Беларуси подрался с игроками во время матча
10:44 Полузащитник "Вислы" забил третий гол в сезоне ударом с центра поля
10:18 Умер тренер, возглавлявший сборную СССР на трех олимпиадах
09:53 Левандовски забил в компенсированное время. "Бавария" победила "Фрайбург"
Спорт

Серхио Рамос забил два мяча. "Реал" победил "Малагу"

время публикации: 19:48 | последнее обновление: 19:48 блог версия для печати фото
Серхио Рамос забил два мяча. "Реал" победил "Малагу"

В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле периграл "Малагу" 2:1. Оба мяча в ворота Идриса Карлоса Камени забил Серхио Рамос. Оба раза ему ассистировал Тони Кроос.

"Реал": Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Иско, 25), Модрич (Ковачич, 78), Каземиру, Кроос, Васкес, Бензема (Мората, 82), Криштиану Роналду

"Малага": Камени, Росалес, Муньос, Вильянуэва, Хуан Карлос (Демикелис, 73), Аньор, Камачо, Ресио, Пабло Форнальс, Кастро (Хони, 67), Пеньяранда (Сантос, 79)

"Анчоусы" временами смотрелись лучше своего именитого соперника ("Реал" создал больше моментов). Но в конце первого тайма "Реал" сумел забить два мяча, а во втором тайме - удержать победный счет.

На 16-й минуте Чори Кастро принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол. Мяч угодил в штангу.

На 35-й минуте хозяева подали угловой. Серхио Рамос ударом головой открыл счет 1:0. На 40-й минуте Кроос навесил. Рамос пробил головой. Гол не засчитан из-за офсайда. Через 3 минуты Кроос вновь навесил с фланга. Рамос в падении пробил ногой 2:0.

На 63-й минуте Хуан Карлос прошел по флангу, обыграла Варана и Васкеса, и нанес сильный удар в ближний угол. Вратарь мяч парировал. Хуанми Аньор добил мяч в сетку 2:1. Через минуту гости могли сравнять счет. Чори Кастро с фланга ворвался в штрафную и сильно пробил. Навас парировал мяч.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
Руни установил рекорд. "Красные дьяволы" едва не проиграли "Сток Сити"
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
Клуб "Газпрома" обыграл команду Альмога Коэна. Коноплянка вышел на замену
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
Роберто Фирмину и Фернандо Льоренте забили по два мяча. Сенсация на "Энфилде"
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
Полузащитник "Вислы" забил третий гол в сезоне ударом с центра поля
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
Левандовски забил в компенсированное время. "Бавария" победила "Фрайбург"
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
КАН. Марокканцы победили "ястребов"
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2017 г.
КАН. Форвард "Астаны" забил. Чемпион едва не проиграл "леопардам"







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 21 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017