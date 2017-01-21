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Спорт

Роберто Фирмину и Фернандо Льоренте забили по два мяча. Сенсация на "Энфилде"

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:48 блог версия для печати фото
Роберто Фирмину и Фернандо Льоренте забили по два мяча. Сенсация на "Энфилде"

В стартовом матче 22-го тура "Ливерпуль" на своем поле неожиданно проиграл аутсайдеру 2:3. "Суонси" до этого матча находился на последнем месте. Победа позволила "лебедям" выбраться из зоны вылета.

"Суонси" впервые в истории победил на "Энфилде".

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вайналдум (Матип, 90), Хендерсон, Лаллана, Филиппе Коутинью (Старридж, 57), Эмре Джан (Ориги, 71), Роберту Фирмину

"Суонси": Фабяньски, Ольссон (Ранхель, 79), Нотон, Фернандес, Моусон, Раутледж, Фер (Фултон, 90), Сигурдссон, Корк, Том Кэрролл, Льоренте (Борха Бастон, 85)

Гости сознательно отдали мяч сопернику и отвечали острыми контратаками. А вот позиционное наступление "красных" впечатляющим не назовешь. Наиболее опасный момент в первом тайме создали именно валлийцы.

На 19-й минуте Том Кэрролл принял мяч в штрафной и пробил. Мяч задел защитника, попал в штангу и ушел на угловой.

В первые 7 минут второго тайма два мяча в ворота Миньоле забил Фернандо Льоренте 0:2.

Хозяева не были ошеломлены. Они стали действовать острее и сумели отыграться. К 69-й минуте счет стал равным 2:2. Дважды отличился Роберту Фирмину.

На 74-й минуте Льоренте откинул мяч назад. Кэрролл пробил. мяч попал в Лаллану и отлетел к Сигурдссону. Исландец нанес удар в падении 2:3.

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