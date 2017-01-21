Полузащитник "Вислы" забил третий гол в сезоне ударом с центра поля

В товарищеском матче команда Экстраклассы "Висла" (Плоцк) победила представителя второго дивизиона (Первой лиги) "Бытовию" 3:1.

Внимание болельщиков футбола привлек гол, забитый ударом из центрального круга. Петр Влазло на третьей минуте пробил с центра поля и открыл счет.

27-летний полузащитник в этом сезоне забил три мяча ударами с центра поля.

10 декабря он забил три мяча в ворота "Руха" (Хожув) (4:3). Победный гол был забит ударом с 52-х метров.

В матче резервного состава "Вислы" с "Млавянкой" (Млава) хавбек забил гол ударом с середины поля.

Видео гола в ворота "Бытовии" можно посмотреть на YouTube.