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Спорт

Бывший тренер сборных Украины и Беларуси подрался с игроками во время матча

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 11:38 блог версия для печати фото
Бывший тренер сборных Украины и Беларуси подрался с игроками во время матча

Во время матча чемпионата Беларуси по хоккею, в котором "Юность" победила "Гомель" 4:2, произошел необычный эпизод.

Тренер минской команды Михаил Захаров подрался с игроками противника.

Видео драки с участием знаменитого тренера можно посмотреть на YouTube.

Михаил Захаров тренирует "Юность" с 2013 года.

В 1980-90 годах он выступал в минском "Динамо", Затем играл в Польше, командах низших американских лиг, в ЦСКА и "Тиволи" (Минск).

По окончании карьеры хоккеиста Михаил Захаров тренировал СДЮШОР "Юность", молодежную и национальную сборные Беларуси, сборную Украины.

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