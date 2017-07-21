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Спорт

"90 минут позора": "Ботев" расправился с "Бейтаром"

время публикации: 13:20 | последнее обновление: 13:20 блог версия для печати фото
"90 минут позора": "Ботев" расправился с "Бейтаром"

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы пловдивский "Ботев" расправился со столичным "Бейтаром" 4:0.

Матч в Израиле завершился вничью 1:1.

"Ботев": Чворович, Минев, Генев, Панов, Димов, Балтанов (Юсейн, 72), Коссоко, Крум Стоянов (Марин, 79), Неделев, Омнибес, Фернандо Виана (Фелипе Брисола, 83)

"Бейтар": Кляйман, Мори, Хайстер, Конте, Келтьенс (Жоржиньо, 39), Бенаюн (Клаудемир, 52), Эзра, Сабо, Сироштейн, Веред, Шехтер (Варенн, 67)

В конце комментатор канала Sport1 сказал "90 минут позора - именно так можно охарактеризовать игру "Бейтара" в этом матче". За весь матч в качестве атакующих действий можно припомнить неточный удар Эзры в первом тайме и несильный удар Вереда во вратаря во втором.

На 10-й минуте хозяева подали угловой. Защитник Пламен Димов (ранее "Левски", "Черноморец" (Поморье), "Черноморец" (Бургас), "Кайсар" (Казахстан), "Шахтер" (Караганда)) открыл счет 1:0.

На 13-й минуте Виана вышел один на один и перебросил мяч через Кляймана. Мяч пролетел мимо дальней штанги. На 32-й минуте следует навес. Фернандо Виана наносит удар слету. От руки вратаря мяч попал в перекладину и отскочил в сетку 2:0.

На 41-й минуте Неделев опасно пробил. Кляйман выручил гостей. На 47-й минуте Неделев подавал штрафной с фланга. Вместо навеса он пробил. Мяч попал в штангу. Лачезар Балтанов (ранее - "Левски" и "Черноморец" (Бургас)) добил мяч в пустые ворота 3:0.

На 54-й минуте Кляйман вытащил мяч после опасного удара Стоянова. Через несколько минут с острого угла в пустые ворота не попал Неделев. На 71-й минуте Генев вышел один на один. Вратарь мяч отразил.

На 76-й минуте гости остались в меньшинстве. Марсель Хайслер получил вторую желтую карточку.

На 89-й минуте после удара Омара Коссоко (ранее - "Осер", "Кристал Пэлас", ЦСКА (София), "Серветт") метров с 10 мяч попал в перекладину. На 90-й минуте Фелипе Брисола получил мяч перед воротами и забил 4:0.

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