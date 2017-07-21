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Спорт

"Бней Йегуда" победила словаков и привезет в Израиль "Зенит"

время публикации: 12:42 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
"Бней Йегуда" победила словаков и привезет в Израиль "Зенит"

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы тель-авивский клуб "Бней Йегуда" победил словацкий "Тренчин" 2:0.

В Словакии соперники сыграли вничью 1:1.

"Бней Йегуда": Зубас, Азоз, Туджеман, Хабаши, Гордана, Финиш, Бен Ари, Вальскис (Авиталь, 81), Чибота (Альмог, 61), Хозез (Ашкенази, 73), Константини

"Тренчин": Хован, Клещик, Сковайса, Жюльен (Гонг, 54), Родни Клоостер, Паур, Уббинк, Эль Махдиуи, Беридзе (Милтон Клоостер, 88), Манче, Квочера (Чатаковича, 55)

На 49-й минуте Мэвис Чибота ворвался в штрафную, обыграл защитника и нанес обводящий удар в дальний угол 1:0.

Словаки могли дважды отыграться после опасных ударов Антонио Манче. С линии вратарской хорват головой пробил мимо ворот, а затем после удара метров с 22 Зубас парировал мяч.

В середине второго тайма Вальскис вышел один на один. Но Адриан Хован перевел мяч на угловой. На 75-й минуте Вальскис опасно пробил головой. Хован мяч отразил, а защитники помешали литовцу добить мяч в сетку. На 85-й минуте гол организовали игроки, выпущенные Абуксисом на замену. Авиталь делает пас в штрафную. Юваль Ашкенази мощно пробил в дальний угол 2:0.

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