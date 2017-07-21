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Спорт

"Маккаби" победил в Исландии: результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 00:06 | последнее обновление: 00:09 блог версия для печати фото
"Маккаби" победил в Исландии: результаты матчей Лиги Европы

В третий квалификационный раунд Лиги Европы вышли "Осиек", "Лех", "Шкендербеу", "Домжале", "Штурм", "Габала", "Црвена Звезда", "Паниониос", "Абердин", Видеотон" и тель-автвский "Маккаби".

Люцерн (Швейцария) - Осиек (Хорватия) 2:1 (первый матч 0:2)

Лех (Познань, Польша) - Хогесунд (Норвегия) 2:0 (2:3)

Шкендербеу (Керче, Албания) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 2:0 (1:1)

Домжале (Словения) - Валур (Исландия) 3:2 (2:1)

АЕЛ (Кипр) - Прогресс (Нидеркорн, Люксембург) 2:1(1:0)

Младост (Черногория) - Штурм (Грац, Австрия) 0:3 (1:0)

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Габала (Азерлбайджан) 0:2 (1:1)

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Иртыш (Павлодар, Казахстан) 2:0 (1:1)

Горица (Словения) - Паниониос (Греция) 2:3 (0:2)

Широки Бжег (Босния и Герцеговина) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 0:2 (1:1)

Видеотон (Венгрия) - Номме Калью (Эстония) 1:1 (3:0)

Рейкьявик (Исландия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 0:2 (1:3)

Голы забили Омер Ацили и Дор Перец.

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