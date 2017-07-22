В московском дерби "Локомотив" обыграл ЦСКА

Начался второй тур чемпионата России. "Анжи" обыграл "Амкар" 1:0. В московском дерби "Локомотив" победил ЦСКА 3:1.

Анжи (Махачкала) - Амкар (Пермь) 1:0

Победный гол на 23-й минуте забил бывший спартаковец Сергей Брызгалов.

ЦСКА (Москва) - Локомотив (Москва) 1:3

Бибрас Натхо вышел в стартовом составе армейцев и был заменен на 53-й минуте.

Судя по статистике, преимущество армейцев подавляющее, ну а результат прямо противоположный. Удары 20:9, в створ ворот 10:4, угловые 7:2.

На 24-й минуте гости подали угловой. Бывший нападающий "Шальке 04" и ПСВ Джефферсон Фарфан головой переправил мяч в сетку 0:1.

Через 3 минуты Витиньо опасно исполнил штрафной. Гилерме парировал мяч, летевший в угол. На 42-й минуте Витиньо пробил метров с 25. Мяч ударился о газон и влетел в нижний угол 1:1.

На 66-й минуте Гилерме далеко выбил мяч. Васин неудачно попытался прервать передачу. Получился пас Ари. Тот вышел один на один 1:2. На 74-й минуте следует сильный вынос вперед. Ари делает пас. Васин ошибается. Дмитрий Тарасов бьет - Акинфеев мяч парировал. Тарасов добил мяч в сетку 1:3.