В Исландии болели за "Маккаби": "желтые" победили "Рейкьявик"

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" в гостях обыграл "Рейкьявик" 2:0. В первой встрече "желтые" победили 3:1.

В третьем квалификационном раунде команда Хорди Кройфа сыграет с греческим "Паниониосом".

"Рейкьявик": Олафссон, Гуннар Тор Гуннарсон, Адальстейнссон, Фридгейрссон (Санднес, 87), Йозепссон, Хаукссон (Тордарсон, 74), Палмасон, Сигурйонссон, Бек, Триггвассон, Йоханссон (Томсен, 66)

"Маккаби": Райкович, Таль Бен Хаим, Давидзада, Тиби, Шпунгин, Голаса (Баттокьо, 68), Ейни, Рикан (Дор Перец, 64), Кьяртанссон, Шоэнфельд (Йонатан Коэн, 75), Ацили

На одной из трибун находилась группа местных болельщиков в футболках "Маккаби" с номером 9 - друзья и родственники Видара Орна Кьяртанссона, исландского легионера израильского клуба. Всего таких болельщиков было около 50.

На 29-й минуте Палмасон опасно исполнил штрафной - мяч прошел чуть выше ворот.

На 32-й минуте Ацили прошел по флангу и сделал передачу. Голаса пробил метров с 18 - перекладина. На 40-й минуте Шоэнфельд сделал прекрасную передачу с фланга. Ацили оказался один перед воротами, но переиграть вратаря не сумел. На 46-й минуте вратарь совершил грубую ошибку на выходе. Голаса бьет с линии штрафной. Мяч попал в перекладину.

На 57-й минуте Ацили вышел один на один по месту инсайда и пробил в дальний угол 0:1. На 66-й минуте Дор Перец, только что вышедший на замену, забил второй гол.