Дерби Манчестера в Техасе: "красные дьяволы" забили 2 мяча за три минуты

В Хьюстоне состоялся матч Международного кубка чемпионов, в котором "Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" 2:0.

Первый опасный момент создали "красные дьяволы". На 4-й минуте Эррера пробил метров с 25. Эдерсон перевел мяч через перекладину.

На 8-й минуте Стерлинг у линии штрафной обыграл опекуна и хлестко пробил. Де Хеа поймал мяч.

На 21-й минуте Погба отдает пас вразрез. Мхитарян проскочил между защитниками и нанес удар. Голкипер выручил "горожан".

На 25-й минуте Стерлинг пробил метров с 20. Де Хеа отразил мяч, летевший под перекладину.

На 37-й минуте Ромелу Лукаку выскочил один на один, прокинул мяч мимо вратаря и пробил с острого угла 1:0. На 39-й минуте "красные дьяволы" перехватили мяч в центре поля и провели скоростную контратаку. Мхитарян сделал передачу. Рэшфорд ворвался в штрафную по месту инсайда и нанес удар в дальнюю "шестерку" 2:0.