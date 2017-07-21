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Спорт

"Бней Йегуда" против "Зенита", "Маккаби" - "Паниониоса": пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

время публикации: 09:17 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
"Бней Йегуда" против "Зенита", "Маккаби" - "Паниониоса": пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

ПСВ (Нидерланды) — "Осиек" (Хорватия)

"Тракай" (Литва) — "Шкендия" (Македония)

"Краснодар" (Россия) — "Люнгбю" (Дания)

"Штурм" (Грац, Австрия) — "Фенербахче" (Стамбул, Турция)

"Панатинаикос" (Афины, Греция) — "Габала" (Азербайджан)

"Млада-Болеслав" (Чехия) — "Скендербеу" (Керче, Албания)

"Аустрия" (Вена, Австрия) — АЕЛ (Кипр)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Одд" (Норвегия)

"Динамо" (Бухарест, Румыния) — "Атлетик" (Бильбао, Испания)

"Олимпик" (Донецк, Украина) — ПАОК (Греция)

"Арка" (Глыня, Польша) — "Митьюлланд" (Дания)

"Эстерсунд" (Швеция) — "Фола" (Эш, Люксембург)

"Бордо" (Франция) — "Видеотон" (Венгрия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Паниониос" (Греция)

"Утрехт" (Голландия) — "Лех" (Познань, Польша)

"Университатя" (Крайова, Румыния) — "Милан" (Италия)

"Брондбю" (Дания) — "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

"Гент" (Бельгия) — "Альтах" (Австрия)

"Астра" (Румыния) — "Александрия" (Украина)

"Эвертон" (Ливерпуль, Англия) — "Ружомберок" (Словакия)

"Абердин" (Эдинбург, Шотландия) — "Аполлон" (Кипр)

"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) — "Спарта" (Прага, Чехия)

"Ботев" (Пловдив, Болгария) — "Маритиму" (Португалия)

"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — "Бней-Иегуда" (Тель-Авив, Израиль)

"Олимпик" (Марсель, Франция) — "Остенде" (Бельгия)

"Фрайбург" (Германия) — "Домжале" (Словения)

АЕК Ларнака (Кипр) — "Динамо" (Минск, Беларусь)

АИК (Сольна, Щвеция) — "Брага" (Португалия)

"Судува" (Литва) — "Сьон" (Швейцария)

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