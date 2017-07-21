"Бней Йегуда" против "Зенита", "Маккаби" - "Паниониоса": пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.
ПСВ (Нидерланды) — "Осиек" (Хорватия)
"Тракай" (Литва) — "Шкендия" (Македония)
"Краснодар" (Россия) — "Люнгбю" (Дания)
"Штурм" (Грац, Австрия) — "Фенербахче" (Стамбул, Турция)
"Панатинаикос" (Афины, Греция) — "Габала" (Азербайджан)
"Млада-Болеслав" (Чехия) — "Скендербеу" (Керче, Албания)
"Аустрия" (Вена, Австрия) — АЕЛ (Кипр)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Одд" (Норвегия)
"Динамо" (Бухарест, Румыния) — "Атлетик" (Бильбао, Испания)
"Олимпик" (Донецк, Украина) — ПАОК (Греция)
"Арка" (Глыня, Польша) — "Митьюлланд" (Дания)
"Эстерсунд" (Швеция) — "Фола" (Эш, Люксембург)
"Бордо" (Франция) — "Видеотон" (Венгрия)
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Паниониос" (Греция)
"Утрехт" (Голландия) — "Лех" (Познань, Польша)
"Университатя" (Крайова, Румыния) — "Милан" (Италия)
"Брондбю" (Дания) — "Хайдук" (Сплит, Хорватия)
"Гент" (Бельгия) — "Альтах" (Австрия)
"Астра" (Румыния) — "Александрия" (Украина)
"Эвертон" (Ливерпуль, Англия) — "Ружомберок" (Словакия)
"Абердин" (Эдинбург, Шотландия) — "Аполлон" (Кипр)
"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) — "Спарта" (Прага, Чехия)
"Ботев" (Пловдив, Болгария) — "Маритиму" (Португалия)
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — "Бней-Иегуда" (Тель-Авив, Израиль)
"Олимпик" (Марсель, Франция) — "Остенде" (Бельгия)
"Фрайбург" (Германия) — "Домжале" (Словения)
АЕК Ларнака (Кипр) — "Динамо" (Минск, Беларусь)
АИК (Сольна, Щвеция) — "Брага" (Португалия)
"Судува" (Литва) — "Сьон" (Швейцария)