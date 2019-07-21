Молодежная сборная Израиля по баскетболу во второй раз подряд стала чемпионом Европы

Вечером в воскресенье, 21 июля, молодежная сборная Израиоя по баскетболу выиграла в финальном матче чемпионата Европы у сборной Испании, и во второй раз подряд стала чемпионом континента.

Сборная Израиля выиграла у испанцев со счетом 92:84 (24:24, 18:18, 24:17, 26:24).

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем "твиттере" сообщил, что после матча он говорил с тренером сборной Ариэлем Бейт-Халахми, поздравил его и спортсменов с победой. "Вы сделали почти невозможное. Это была замечательная игра!"