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Спорт

Молодежная сборная Израиля по баскетболу во второй раз подряд стала чемпионом Европы

время публикации: 21 июля 2019 г., 23:01 | последнее обновление: 21 июля 2019 г., 23:53 блог версия для печати фото
Молодежная сборная Израиля по баскетболу во второй раз подряд стала чемпионом Европы
Молодежная сборная Израиля по баскетболу во второй раз подряд стала чемпионом Европы

Вечером в воскресенье, 21 июля, молодежная сборная Израиоя по баскетболу выиграла в финальном матче чемпионата Европы у сборной Испании, и во второй раз подряд стала чемпионом континента.

Сборная Израиля выиграла у испанцев со счетом 92:84 (24:24, 18:18, 24:17, 26:24).

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем "твиттере" сообщил, что после матча он говорил с тренером сборной Ариэлем Бейт-Халахми, поздравил его и спортсменов с победой. "Вы сделали почти невозможное. Это была замечательная игра!"

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