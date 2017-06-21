Легенда мирового тенниса Борис Беккер объявлен банкротом

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер объявлен банкротом, сообщает британское издание The Telegraph.

Такое решение принял Верховный суд Лондона.

Чтобы покрыть внушительные долги легендарный теннисист продаст недвижимость и имущество в Испании, которое оценивается в 6 миллионов фунтов стерлингов.

Общаг сумма долга не называется, но отмечается, что долг "тянется" с 2015 года.

В 1985 году Борис Беккер установил рекорд, став самым юным победителем Уимблдона (17 лет). Он шесть раз побеждал в турнирах "Большого шлема", 12 недель был первой ракеткой мира. Борис Беккер - чемпион Барселонской олимпиады в парном разряде.

Он всегда был в центре внимания из-за образа жизни и темпераментного характера.