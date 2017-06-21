Чемпионат Европы:в Харькове перед встречей российского и украинского боксеров будут приняты дополнительные меры безопасности

В Харькове проходит чемпионат Европы по боксу. Во время боя между россиянином Петром Хамуковым и украинцем Александром Хижняком будут приняты дополнительные меры безопасности, сообщает ТАСС.

Оба спортсмена выступают в категории до 75 кг.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что усиленные меры безопасности сборной России не мешают.

"Я не чувствую, что что-либо изменилось, никакого напряжения, несмотря на усиление мер безопасности. Все готовятся к боям", - приводит агентство его слова.

Сегодня в Харькове проходят четвертьфинальные бои. Полуфиналы состоятся завтра, 22 июня. Финальные бои намечены на 24 июня.