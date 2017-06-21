СМИ: слушания по делу Криштиану Роналду начнутся 31 июля

Слушания по делу об уклонении от налогов главной звезды "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду начнутся 31 июля, сообщает издание El Confidencial.

Футболист вызван в суд для дачи показаний.

Слушания пройдут в суде Посуэло де Аларкон в Мадриде.

Напомним, прокуратура Испании обвиняет звезду "Реала" в том, что в период с 2011 по 2014 годы он скрыл от налогообложения около 150 миллионов евро, полученных от коммерческого использования его образа, не уплатив налогов на сумму 14.7 миллионов евро.

Такое обвинение грозит штрафом в 28 миллионов евро и семилетним тюремным заключением.

По сведениям СМИ, юристы клуба советуют Криштиану Роналду разрешить конфликт в досудебном порядке, то есть уплатить 14.7 миллиона евро. Отметим, что ранее в этом году Роналду заплатил 6 миллионов евро, чтобы не доводить дело до суда.