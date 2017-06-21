СМИ: слушания по делу Криштиану Роналду начнутся 31 июля

Слушания по делу об уклонении от налогов главной звезды "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду начнутся 31 июля, сообщает издание El Confidencial.
Футболист вызван в суд для дачи показаний.
Слушания пройдут в суде Посуэло де Аларкон в Мадриде.
Напомним, прокуратура Испании обвиняет звезду "Реала" в том, что в период с 2011 по 2014 годы он скрыл от налогообложения около 150 миллионов евро, полученных от коммерческого использования его образа, не уплатив налогов на сумму 14.7 миллионов евро.
Такое обвинение грозит штрафом в 28 миллионов евро и семилетним тюремным заключением.
По сведениям СМИ, юристы клуба советуют Криштиану Роналду разрешить конфликт в досудебном порядке, то есть уплатить 14.7 миллиона евро. Отметим, что ранее в этом году Роналду заплатил 6 миллионов евро, чтобы не доводить дело до суда.