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Спорт

Сенсация чемпионата Европы: чехи победили сборную Италии

время публикации: 21:45 | последнее обновление: 21:45 блог версия для печати фото
Сенсация чемпионата Европы: чехи победили сборную Италии

В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 гола). Чехи неожиданно победили одного из фаворитов - сборную Италии 3:1.

Чехия: Зима, Гавел, Люфтнер, Симич, Гольцер, Травник, Губинек (Хоры, 77), Соучек, Гашек (Гавлик, 66), Шик (Сачек, 83), Янкто

Италия: Доннарумма, Конти, Феррари, Ругани, Калабрия, Грасси (Кьеза, 54), Катальди (Черри, 83), Пеллегрини, Берарди, Петанья, Бернардески (Галярдини, 75)

На 24-й минуте Мизал Травник (Яблонец) метров с 20 пробил точно в нижний угол 1:0.

На 70-й минуте следует длинный пас вперед. Доменико Берарди (Сассуоло) вышел один на один. Зима Парировал мяч. Берарди нанес удар головой 2:1.

На 79-й минуте Хоры врывается в штрафную и делает мяч на линию штрафной. Марек Гавлик (Словацко) нанес удар в "шестерку" 2:1. На 85-й минуте Доннарумма неудачно ввел мяч в игру. Чехи мяч в центре поля перехватили. Михаэль Люфтнер (Славия Прага) метров с 30 вколотил яч в нижний угол 3:1.

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