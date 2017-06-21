"Маккаби" (Хайфа) приобрел полузащитника сборной Болгарии

Полузащитник сборной Болгарии Георги Костадинов перешел из "Левски" (София) в хайфский "Маккаби", передает Sport5.

С хавбеком подписан двухлетний контракт. Его зарплата составит 220 тысяч евро за сезон.

Георги Костадинов выступал за клубы "Нафтекс" (Бургас), "Черноморец" (Поморье), "Лудогорец" (Разград), "Берое" (Стара Загора). "Левски" (София).

В составе "Лудогорца" он стал двукратным чемпионом Болгарии, обладателем Кубка и Суперкубка Болгарии 2012 года.

Георги Костадинов был игроком молодежной сборной Болгарии. С 2016 года он выступает за национальную сборную.