Бывший игрок "Реала", звезда сборной Аргентины, приговорен к одному году тюрьмы

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Анхель ди Мария приговорен к одному году тюремного заключения и штрафу в 1.76 миллионов фунтов, сообщает The Sun.

Испанский суд признал футболиста виновным в налоговом мошенничестве в период, когда форвард играл за "Реал".

Анхель ди Мария признал себя виновным в неуплате налогов на сумму 1.14 миллионов фунтов.

Он выступал в "королевском клубе" с 2010 по 2014 года.

Прокуратура обвинила футболиста в том, что он оформлял контракты на использование имиджевых прав через ирландскую компанию и таким образом выводил крупные суммы из-под налогообложения.

СМИ отмечают, что эта схема, придуманная агентом Хорхе Мендешем, фигурирует в деле Криштиану Роналду.