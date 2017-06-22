22 июня 2017 г.
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:12 Сенсация была так близко: мексиканцы с трудом одолели сборную Новой Зеландии. Массовая драка в матче
21:45 Сенсация чемпионата Европы: чехи победили сборную Италии
19:54 Гол Криштиану Роналду. Суперсэйв Акинфеева. Португальцы победили сборную России
18:13 Россия - Португалия: Криштиану Роналду открыл счет на 8-й минуте
17:53 Бывший игрок "Реала", звезда сборной Аргентины, приговорен к одному году тюрьмы
17:28 Виктория Азаренко вернулась на корт после рождения сына и победила на Майорке
17:06 Криштиану Роналду сыграет в Москве. Стартовые составы сборных России и Португалии
16:52 Легенда мирового тенниса Борис Беккер объявлен банкротом
16:38 СМИ: Криштиану Роналду заплатит 14.8 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы
16:09 Старший брат восходящей звезды МЮ продолжит карьеру в Израиле
Спорт

Сенсация была так близко: мексиканцы с трудом одолели сборную Новой Зеландии. Массовая драка в матче

время публикации: 21 июня 2017 г., 23:12 | последнее обновление: 21 июня 2017 г., 23:27 блог версия для печати фото
Сенсация была так близко: мексиканцы с трудом одолели сборную Новой Зеландии. Массовая драка в матче
Сенсация была так близко: мексиканцы с трудом одолели сборную Новой Зеландии. Массовая драка в матче

В Сочи состоялся матч Кубка конфедераций, в котором сборная Мексики победила новозеландцев 2:1. Однако победа фаворита была совсем нелегкой.

Положение участников. Португалия, Мексика по 4 очка, Россия 3, Новая Зеландия 0

Мексика: Талавера, Сальседо (Морено, 33. Маркес, 68), Араухо, Аланис (Эррера, 46), Дамм, Диего Рейес, Фабиан, Джованни дос Сантос, Акино, Перальта, Хименес

Новая Зеландия: Маринович, Ингам (Паттерсон, 82), Боксалл, Дюрант, Смит, Уинн, Рохас (Барбароузес, 73), Макглинчи, Томас, Вуд, Льюис (Туилома, 58)

В первом тайме новозеландцы неожиданно продемонстрировали неплохую. игру, особенно в атаке. А мексиканцы, игравшие не основным составом, до перерыва к этому не смогли приспособиться.

На 42-й минуте Крис Вуд (Лидс) выскочил один на один и открыл счет 0:1.

Второй тайм начался массированными и скоростными атаками мексиканцев. Новозеландцы просто не успевали за соперников. Штурм длился 15 минут.

Но был один момент, когда номинальные гости могли забить второй гол. Вуд вышел один на один. Талавера в красивом броске забрал мяч.

А через минуту счет стал равным. Рауль Хименес (Бенфика) пробил с разворота 1:1. На 72-й минуте Орибе Перальта (Америка) пробил в ближний угол. Мяч от штанги отлетел в сетку 2:1.

На 85-й минуте Томас мог забить. После его обводящего удара мяч угодил в крестовину.

Затем Майкл Боксалл прорывался к воротам мексиканцев. Диего Рейес просто на него повесился и сорвал атаку. После этого проищошла массовая потасовка.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Сенсация чемпионата Европы: чехи победили сборную Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Гол Криштиану Роналду. Суперсэйв Акинфеева. Португальцы победили сборную России
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Россия - Португалия: Криштиану Роналду открыл счет на 8-й минуте
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Бывший игрок "Реала", звезда сборной Аргентины, приговорен к одному году тюрьмы
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Криштиану Роналду сыграет в Москве. Стартовые составы сборных России и Португалии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
СМИ: Криштиану Роналду заплатит 14.8 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Старший брат восходящей звезды МЮ продолжит карьеру в Израиле







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017