Сенсация была так близко: мексиканцы с трудом одолели сборную Новой Зеландии. Массовая драка в матче

В Сочи состоялся матч Кубка конфедераций, в котором сборная Мексики победила новозеландцев 2:1. Однако победа фаворита была совсем нелегкой.

Положение участников. Португалия, Мексика по 4 очка, Россия 3, Новая Зеландия 0

Мексика: Талавера, Сальседо (Морено, 33. Маркес, 68), Араухо, Аланис (Эррера, 46), Дамм, Диего Рейес, Фабиан, Джованни дос Сантос, Акино, Перальта, Хименес

Новая Зеландия: Маринович, Ингам (Паттерсон, 82), Боксалл, Дюрант, Смит, Уинн, Рохас (Барбароузес, 73), Макглинчи, Томас, Вуд, Льюис (Туилома, 58)

В первом тайме новозеландцы неожиданно продемонстрировали неплохую. игру, особенно в атаке. А мексиканцы, игравшие не основным составом, до перерыва к этому не смогли приспособиться.

На 42-й минуте Крис Вуд (Лидс) выскочил один на один и открыл счет 0:1.

Второй тайм начался массированными и скоростными атаками мексиканцев. Новозеландцы просто не успевали за соперников. Штурм длился 15 минут.

Но был один момент, когда номинальные гости могли забить второй гол. Вуд вышел один на один. Талавера в красивом броске забрал мяч.

А через минуту счет стал равным. Рауль Хименес (Бенфика) пробил с разворота 1:1. На 72-й минуте Орибе Перальта (Америка) пробил в ближний угол. Мяч от штанги отлетел в сетку 2:1.

На 85-й минуте Томас мог забить. После его обводящего удара мяч угодил в крестовину.

Затем Майкл Боксалл прорывался к воротам мексиканцев. Диего Рейес просто на него повесился и сорвал атаку. После этого проищошла массовая потасовка.