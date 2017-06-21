СМИ: Криштиану Роналду заплатит 14.8 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы

Главная звезда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заплатит 14.8 миллиона евро, чтобы смягчить вердикт суда и избежать тюремного заключения, сообщает радиостанция Соре.

Криштиану Роналду даст показания в суде 31 июля.

После сделанного накануне заявления президента "Реала" Флорентино Переса, поддержавшего свою главную звезду, СМИ сообщают, что Криштиану Роналду может передумать уходить из "Реала".

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан и капитан команды Серхио Рамос звонили Роналду и уговаривали его остаться.

Радиостанция сообщила, что Роналду согласен на предложение прокуратуры заплатить штраф и не доводить дело до тюремного заключения. Футболисту даны 60 дней, за которые он может погасить долги и смягчить вердикт по этому делу.