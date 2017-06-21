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Спорт

Гол Криштиану Роналду. Суперсэйв Акинфеева. Португальцы победили сборную России

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати фото
Португальцы победили сборную России
Португальцы победили сборную России
Португальцы победили сборную России
ВСЕ ФОТО

В матче второго тура группового турнира Кубка конфедерации португальцы в Москве победили сборную России 1:0. Единственный гол забил Криштиану Роналду.

Россия: Акинфеев, Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов (Бухаров, 83), Комбаров (Полоз, 68), Шишкин (Ерохин, 46), Глушаков, Головин, Жирков, Смолов

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Пепе, Бруну Алвеш, Рафаэл Геррейро (Элизеу, 65), Бернарду Силва, Адриэн Силва (Данилу Перейра, 82), Виллиам Карвалью, Андре Гомиш, Криштиану Роналду, Андре Силва (Мартинш, 78)

В начале матча португальцы владели большим территориальным преимуществом, которое воплотилось в гол на 8-й минуте. Геррейро навесил. Центральные защитники упустили Криштиану Роналду. Тот головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 30-й минуте Роналду прорвался к углу вратарской и пробил. Игорь Акинфеев ногой парировал мяч. На 49-й минуте ошиблись центральные защитники хозяев. Андре Сильва пробил головой метров с 4. Акинфеев сотворил чудо, парировав мяч.

В конце второго тайма россияне наседали на ворота гостей, но отыграться не сумели.

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// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
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