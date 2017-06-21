Умер известный советский хоккеист, чемпион олимпиады в Калгари

20 июня на 59-м году жизни скончался знаменитый хоккейный вратарь Сергей Мыльников, сообщает официальный сайт КХЛ.

О причине смерти не сообщается.

В 1976-80 и 1983-89 годах он защищал ворота челябинского "Трактора", в 1980-82 - ленинградского СКА.

Затем Сергей Мыльников выступал за клубы "Квебек Нордикс", "Торпедо" (Ярославль) и шведский "Сэтерс" (в этом клубе он начала карьеру тренера).

По окончании карьеры игрока Сергей Мыльников работал в тренерских штабах клубов "Лада" (Тольятти), "Крылья Советов", "Северсталь", "Витязь" и "Автомобилист".

Сергей Мыльников - олимпийский чемпион олимпиады в Калгари (1988), трехкратный чемпион мира (1986, 1989, 1990 годы).