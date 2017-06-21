21 июня 2017 г.
последняя новость: 13:08
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:58 "Маккаби" (Хайфа) приобрел полузащитника сборной Болгарии
06:41 Умер известный советский хоккеист, чемпион олимпиады в Калгари
06:24 СМИ: слушания по делу Криштиану Роналду начнутся 31 июля
06:11 Испанцы победили португальцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы
21:41 Медведь убил 16-летнего участника марафона
21:20 Никто не хотел умирать: сербы и македонцы устроили битву за надежду на плэй-офф
16:55 Биньямин Нетаниягу встретился с ветеранами американского футбола
07:28 Гол бывшего армейца. Англичане обыграли словаков. Хозяева и чемпионы сыграли вничью
19:54 Австралийцы дважды огорчили "российского немца". Экспериментальная сборная Германии победила
15:41 Бывший боец UFC скончался после нокаута в любительском боксерском поединке
Спорт

Умер известный советский хоккеист, чемпион олимпиады в Калгари

время публикации: 06:41 | последнее обновление: 06:41 блог версия для печати фото
Умер известный советский хоккеист, чемпион олимпиады в Калгари

20 июня на 59-м году жизни скончался знаменитый хоккейный вратарь Сергей Мыльников, сообщает официальный сайт КХЛ.

О причине смерти не сообщается.

В 1976-80 и 1983-89 годах он защищал ворота челябинского "Трактора", в 1980-82 - ленинградского СКА.

Затем Сергей Мыльников выступал за клубы "Квебек Нордикс", "Торпедо" (Ярославль) и шведский "Сэтерс" (в этом клубе он начала карьеру тренера).

По окончании карьеры игрока Сергей Мыльников работал в тренерских штабах клубов "Лада" (Тольятти), "Крылья Советов", "Северсталь", "Витязь" и "Автомобилист".

Сергей Мыльников - олимпийский чемпион олимпиады в Калгари (1988), трехкратный чемпион мира (1986, 1989, 1990 годы).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 июня 2017 г.
Умер бывший генеральный менеджер омского "Авангарда"
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 мая 2017 г.
Умер известный украинский хоккейный тренер Сергей Ефимович Петров
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 мая 2017 г.
Умер известный советский хоккеист, двукратный чемпион мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2017 г.
Умер знаменитый хоккеист и тренер, наставник Дацюка, Яшина и Хабибулина
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2017 г.
Умер известный советский хоккеист, участник Суперсерии 1972 года







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017