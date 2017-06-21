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Спорт

Испанцы победили португальцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы

время публикации: 06:11 | последнее обновление: 06:11 блог версия для печати фото
Испанцы победили португальцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы

В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 года). Испанцы победили сборную Португалии 3:1. Сборная Испании первой вышла в плэй-офф.

Положение команд. Испания 6 очков, Португалия 3, Сербия, Македония по 1.

Португалия: Варела, Канселу, Йе, Семеду, Родригеш, Карвальо (Пасьенсья, 66), Невеш, Санчеш (Орта, 73), Фернандеш, Гедеш, Поденсе (Брума, 57)

Испания: Аррисабалага, Бельерин, Мере, Вальехо, Джони,Сауль Ньигес, Льоренте, Себальос, Деулофеу (Суарес, 82), Рамирес (Вильямс, 75), Асенсио (Мерино, 90)

На 21-й минуте Сауль Ньигес (Атлетико, Мадрид) обыграл несколько соперников и пробил с линии штрафной 0:1. На 64-й минуте Делофеу прошел по флангу и прострелил. Бывший форвард "Барселоны" Сандро Рамирес (Малага) пробил слету 0:2.

На 77-й минуте Брума (в это трансферное окно перешел из Галатасарая в Лейпциг) пробил издали 1:2.

На третьей минуте компенсированного времени Иньяки Вильямс (Атлетик Бильбао) пробил с острого угла 1:3.

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