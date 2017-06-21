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Спорт

Криштиану Роналду сыграет в Москве. Стартовые составы сборных России и Португалии

время публикации: 17:06 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Криштиану Роналду сыграет в Москве. Стартовые составы сборных России и Португалии

Сегодня в Москве в матче Кубка Конфедераций встретятся сборные России и Португалии. Опубликованы стартовые составы команд.

Россия: Акинфеев, Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Комбаров, Шишкин, Глушаков, Головин, Жирков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Седрик, Бруну Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Адриен Силва, Виллиам Карвалью, Андре Гомиш, Бернарду Силва, Андре Силва, Криштиану Роналду

Матч начнется в 18:00 по московскому и иерусалимскому времени.

В первом матче россияне победили новозеландцев 2:0. Португальцы в драматичном поединке сыграли вничью с мексиканцами 2:2.

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