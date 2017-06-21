Виктория Азаренко вернулась на корт после рождения сына и победила на Майорке

В матче первого круга теннисного турнира Mallorca Open (трава, призовой фонд 226 тысяч долларов) бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко победила японку Ризу Одзаки 6:3, 4:6, 7:6.

Накануне игра была прервана после наступления темноты при счете в пользу японки 5:4 в третьем сете.

Матч продолжался 164 минуты.

Виктория Азаренко ушла в декретный отпуск весной 2016 года. 19 декабря она родила сына Лео.

В следующем матче белоруска сыграет с хорваткой Аной Конюх.

В матче второго тура чешка Кристина Плишкова победила итальянку Франческу Скьявоне 6:3, 7:6.